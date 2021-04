Bando di concorso pubblico per il reclutamento 7 unità nel Comune di Crotone

Titolo: Bando di concorso pubblico del Dipartimento della Funzione Pubblica per il reclutamento di personale nelle pubbliche amministrazioni

La Redazione

Crotone,

giovedì 08 Aprile 2021.

Il Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha pubblicato il bando di concorso pubblico per il reclutamento di personale, a tempo determinato, nelle pubbliche amministrazioni nell’ambito degli interventi previsti dalla politica di coesione dell’Unione Europea e nazionale destinato alle regioni del Sud.

Secondo il piano previsto dal Dipartimento, per il Comune di Crotone, sono previste sette unità ed in particolare due funzionari esperti tecnici con competenza in materia di supporto alla progettazione tecnica, due funzionari esperti in gestione, rendicontazione e controllo, un funzionario esperto amministrativo – giuridico, un funzionario esperto in progettazione e animazione territoriale e un funzionario esperto analista informatico.

Si tratta di profili professionali strategici e perfettamente in linea con la bozza di riorganizzazione amministrativa dell’ente in via di pubblicazione.

In questa particolare fase possono rappresentare una importante iniezione di professionalità e competenze per l’amministrazione comunale oltre che una occasione per valorizzare giovani laureati.

Le procedure di reclutamento saranno gestite a livello centralizzato dal Ministero competente e le spese per il personale non graveranno sul bilancio dell’ente.

Si tratta quindi di un’importante occasione che si aggiunge all’imponente piano di reclutamento di personale, anch’esso ormai in via di definizione e pubblicazione.

L’invito dell’assessorato al personale, rivolto ai cittadini crotonesi, è quello di partecipare al concorso i cui estremi sono pubblicati sul sito del Dipartimento della Funzione Pubblica.

Lo rende noto l’Assessore al Personale, Sandro Cretella

