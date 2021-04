Cirò Marina: 9 aprile inaugurazione zona Ferraina stagione monitoraggio migrazione primaverile rapaci e grandi veleggiatori

Lo rende noto l’Associazione Stazione Ornitologica Calabrese – StOrCal

La Redazione

Cirò Marina,

giovedì 08 Aprile 2021.

L’Associazione Stazione Ornitologica Calabrese – StOrCal, guidata dall’ornitologo Mario Pucci e dal dott. Urso, impegnata nella ricerca e nella tutela dell’avifauna in Calabria, ha da poco varato un progetto di monitoraggio della migrazione primaverile di rapaci e grandi veleggiatori in transito lungo il settore ionico della provincia di Crotone, individuando in zona Ferraina, nel Comune di Cirò Marina, il luogo ideale per l’osservazione del fenomeno. Il progetto, denominato appunto “Punta Alice Raptor Count – PARC”, è iniziato ufficialmente lo scorso 8 marzo e si concluderà nella prima decade del mese di maggio.

A tal proposito si rivolge formale invito di partecipazione all’inaugurazione ufficiale del progetto, alla quale sono stati invitati il sindaco di Cirò Marina e l’assessore all’ambiente De Daprio, che si svolgerà Venerdi 9 aprile alle ore 10.00, direttamente sul campo, nel nostro punto di osservazione (cfr seguente link google maps).

https://www.google.com/maps/place/39%C2%B023’32.0%22N+17%C2%B006’32.5%22E/@39.392219,17.1068283,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d39.392219!4d17.109017?hl=it-IT

© RIPRODUZIONE RISERVATA