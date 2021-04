Milan, occhio al fattore stanchezza: nessun club di Serie A ha giocato di più

Milan, occhio al fattore stanchezza: nessun club di Serie A ha giocato di più I rossoneri in questa stagione sono già scesi in campo 44 volte nelle varie competizioni. In Europa solo 7 squadre sono state più impegnate continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

giovedì 08 Aprile 2021.

Milan, occhio al fattore stanchezza: nessun club di Serie A ha giocato di più

I rossoneri in questa stagione sono già scesi in campo 44 volte nelle varie competizioni. In Europa solo 7 squadre sono state più impegnate



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA