Operatore televisivo di LaC Tv precipita in un burrone mentre effettua riprese, muore Michele Porcelli

Michele Porcelli, 55 anni, regista e operatore di ripresa dell’emittente televisiva regionale LaC Tv è morto oggi dopo essere caduto, per cause in corso di accertamento, in un burrone

La Redazione

Buonvicino (CS),

giovedì 08 Aprile 2021.

Il fatto è accaduto a Buonvicino, in provincia di Cosenza dove l’operatore stava effettuando alcune riprese vicino ad un costone in una zona impervia quando ha perso l’equilibrio precipitando per diversi metri in un dirupo sottostante.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Scalea che dopo averlo individuato hanno recuperato l’operatore e lo hanno condotto in una radura dove i sanitari del Suem 118 e dell’elisoccorso ne hanno constatato il decesso. Nel luogo dove è avvenuta la tragedia anche i carabinieri di Diamante che hanno avviato gli accertamenti del caso e il magistrato di turno. (ANSA).

La nostra Redazione si unisce al dolore dei familiari e dei colleghi di LaC Tv.

