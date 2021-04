Chi ha deluso di più? Da Kolarov a Medel, da Kalinic a Inglese: i flop della Serie A

Chi ha deluso di più? Da Kolarov a Medel, da Kalinic a Inglese: i flop della Serie A Uno per ogni squadra: tra bomber e portieri, ecco i giocatori mai decollati quest’anno. Mandzukic e Kokorin ancora a zero gol, poco spazio per gli esperti Cigarini e Iago Falque continua a leggere su La Gazzetta dello […]

La Redazione24

,

venerdì 09 Aprile 2021.

Chi ha deluso di più? Da Kolarov a Medel, da Kalinic a Inglese: i flop della Serie A

Uno per ogni squadra: tra bomber e portieri, ecco i giocatori mai decollati quest’anno. Mandzukic e Kokorin ancora a zero gol, poco spazio per gli esperti Cigarini e Iago Falque



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA