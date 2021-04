Isola Capo Rizzuto: Approvati dal Comune interventi per 254 mila euro per riqualificazione urbana del territorio

Lo rende noto il sindaco Maria Grazia Vittimberga

La Redazione

Isola Capo Rizzuto,

venerdì 09 Aprile 2021.

Sono stati approvati nei giorni scorsi, con delibera di Giunta, tre importanti progetti definitivi per la riqualificazione urbana del territorio suddivisi in tre macro zone cosi suddivise e finanziate: Area Capoluogo € 85.560,10; Area Sud € 84.270,20; Area Nord € 84.065,73 per un totale di € 254.000,00 circa. I fondi sono stati reperiti dalle risorse royalties 2018, anno di estrazione 2017, nel capitolato inerente gli interventi di riqualificazione ambientale. Nello specifico verranno eseguiti dei lavori di ripristino del manto stradale, rafforzamento e rinnovamento dell’illuminazione pubblica e altri interventi di riqualificazione urbana che interesseranno il centro cittadino e le frazioni di Capo Rizzuto, Sant’Anna e Le Castella, con degli interventi minori che verranno eseguiti anche nelle contrade Marinella e Campolongo. Si tratta dell’inizio di una serie di lavori, fortemente voluti dal Sindaco Maria Grazia Vittimberga, che mirano a salvaguardare l’incolumità pubblica e ridare un segno di civilizzazione in attesa di finanziamenti più corposi già in fase di progettazione, che prevedono un completo rifacimento del manto stradale di gran parte del territorio e altri lavori analoghi. L’obiettivo dell’amministrazione è quello ridare alla cittadinanza una località decisamente più vivibile e confortevole, questi atti mirano proprio al miglioramento del territorio.

