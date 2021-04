L’Arsenal si inginocchia, lo Slavia Praga no: i cechi non partecipano al Black lives matter

L’Arsenal si inginocchia, lo Slavia Praga no: i cechi non partecipano al Black lives matter Prima del fischio d’inizio del match dei quarti di finale di Europa League tra Arsenal e Slavia Praga, la squadra ceca non si è inginocchiata a sostegno dell’iniziativa Black Lives Matter continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

venerdì 09 Aprile 2021.

