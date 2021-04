L’autoerotismo, la canzone per Gilles e quando a 10 anni pilotò un elicottero: i “segreti” di Villeneuve

La Redazione24

venerdì 09 Aprile 2021.

L’autoerotismo, la canzone per Gilles e quando a 10 anni pilotò un elicottero: i “segreti” di Villeneuve

Ecco le cinque cose che (forse) non sai su Jacques Villeneuve, svelate in occasione del suo 50esimo compleanno. La rubrica di Gazzetta, a cura di Chiara Soldi, vi svela i segreti più nascosti dei grandi campioni dello sport.



