Quando Parma fece cadere suo figlio Sacchi. E a Berlusconi non andò giù Un modulo terribile da affrontare, un ragazzino implacabile, un mito della panchina in tribuna: così trent’anni fa in Emilia crollò il Milan di Arrigo continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

venerdì 09 Aprile 2021.

