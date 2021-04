Bielsa, che impresa in casa del City: il Leeds in dieci fa festa al 91′!

Bielsa, che impresa in casa del City: il Leeds in dieci fa festa al 91′! I tanti cambi di Guardiola in vista della Champions e le molte occasioni sprecate condannano la capolista. La decide la doppietta di Dallas nonostante l’uomo in meno continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

sabato 10 Aprile 2021.

Bielsa, che impresa in casa del City: il Leeds in dieci fa festa al 91′!

I tanti cambi di Guardiola in vista della Champions e le molte occasioni sprecate condannano la capolista. La decide la doppietta di Dallas nonostante l’uomo in meno



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA