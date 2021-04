Cirò Marina: Al via a Punta Alice il monitoraggio degli uccelli migratori

E’ iniziato a Punta Alice, nel comune di Ciró Marina, il monitoraggio della migrazione pre riproduttiva di uccelli rapaci e altri grandi veleggiatori, come gru e cicogne

Oscare Grisolia

Cirò Marina,

sabato 10 Aprile 2021.

E’ stato presentato, presso zona Punta Alice, il progetto ornitologico “PARC- Punta Alice Raptor Count”, presentato dalla Stazione Ornitologica Calabrese, alla presenza del presidente provinciale Emanuela Policastrese e del Sindaco di Cirò Marina, Sergio Ferrari, che per l’occasione era accompagnato dal presidente del Consiglio Comunale, Francesca Aloisio e da alcuni consiglieri delegati. A fare da padrone di casa anche in qualità di responsabile del progetto locale, Mario Pucci, da anni impegnato con la sua opera di inanellatore di volatili in transito nella nostra zona, esperto conoscitore di questo affascinante e importante mondo animale che ha ed avrà sicuramente notevoli ripercussioni positive sulla conoscenza e utilità ambientale del nostro territorio. Presenti altresì Salvatore Urso, tesoriere dell’associazione ornitologica Calabrese e da Piepaolo Storino, un’associazione culturale che unisce la maggior parte degli ornitologi Calabresi. Si conferma così, Cirò Marina, punto strategico e “il più importante”, come è stato detto, per l’osservazione dei flussi migratori di Rapaci, Cigni, Gru, gufi ed altre specie di volatili che transitano sul nostro territorio, provenienti dalle terre africane, sostare e poi proseguire il loro viaggio migratorio fino al nord Europa. La presentazione del progetto PARC, ha come obiettivo principale, come dicevamo, il monitoraggio della migrazione primaverile di rapaci e grandi veleggiatori, che attraversano il versante ionico della provincia di Crotone durante il loro viaggio verso nord. Il luogo per l’osservazione, come su detto, da cui deriva il nome, è Punta Alice, scelto per la sua posizione geografica, “vero trampolino di lancio per gli uccelli diretti al nord, ma anche quale luogo sicuro dove trascorrere la notte o attendere condizioni metereologi favorevoli posati sui filari dei nostri caratteristici vigneti”. Il progetto è stato finanziato dalla Regione Calabria e per essere avviato si attende solo il parere favorevole della sovraintendenza, la quale è stata sollecitata anche dallo stesso Sindaco Sergio Ferrari e che probabilmente vedrà la presenza, al momento dell’avvio definitivo, anche dello stesso assessore De Caprio, (Ultimo) il quale si è detto molto contento del progetto, soddisfatto e positivamente interessato, anche per le implicazioni ambientali e naturalistiche. Sarà anche l’aspetto educativo ambientale, infatti, uno dei punti qualificanti di questo importante progetto perché permetterà di avviare, come Mario Pucci ha fatto da tanti anni e farà, il coinvolgimento del mondo delle scuole volto a favorire e diffondere la cultura del rispetto ambientale e animale, facendo diventare il PARC di Cirò Marina un punto di educazione permanente. Il punto di osservazione sarà quello prospiciente la zona archeologica di Punta Alice, dove, come ci ha riferito a margine il Sindaco Ferrari, mercoledì prossimo dovrebbe arrivare la nave appoggio per avviare le opere di demolizione del pontile dell’ex Sali Italiani, restituendo così al fascino di Punta Alice il suo habitat naturale e incontaminato.

