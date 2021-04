Covid, De Rossi ricoverato all’ospedale Spallanzani

Covid, De Rossi ricoverato all’ospedale Spallanzani L’ex centrocampista giallorosso, oggi collaboratore del c.t. Mancini in Nazionale, da giovedì è tenuto sotto controllo in un reparto dell’ospedale per malattie infettive a causa di una polmonite interstiziale bilaterale continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

sabato 10 Aprile 2021.

Covid, De Rossi ricoverato all’ospedale Spallanzani

L’ex centrocampista giallorosso, oggi collaboratore del c.t. Mancini in Nazionale, da giovedì è tenuto sotto controllo in un reparto dell’ospedale per malattie infettive a causa di una polmonite interstiziale bilaterale



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA