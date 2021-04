“In te ho trovato la mia strada”, “Forza fratello”: dalla moglie a Pjanic, quanti messaggi per De Rossi

“In te ho trovato la mia strada”, “Forza fratello”: dalla moglie a Pjanic, quanti messaggi per De Rossi Daniele De Rossi, positivo al Covid, si trova ricoverato in via precauzionale all’ospedale Spallanzani di Roma. A partire da quelli della moglie Sarah Felberbaum, numerosi i messaggi di sostegno sui social, anche da ex compagni e tifosi […]

La Redazione24

,

sabato 10 Aprile 2021.

“In te ho trovato la mia strada”, “Forza fratello”: dalla moglie a Pjanic, quanti messaggi per De Rossi

Daniele De Rossi, positivo al Covid, si trova ricoverato in via precauzionale all’ospedale Spallanzani di Roma. A partire da quelli della moglie Sarah Felberbaum, numerosi i messaggi di sostegno sui social, anche da ex compagni e tifosi



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA