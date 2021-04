Milan, Saelemaekers torna in attacco. Juve, Demiral affianca De Ligt in difesa. Lazio, Caicedo con Immobile

Milan, Saelemaekers torna in attacco. Juve, Demiral affianca De Ligt in difesa. Lazio, Caicedo con Immobile Inter con il rientro di Brozovic e la conferma di Eriksen a centrocampo. Tra i bianconeri Dybala può partire dal 1′. Atalanta, tutto ok per Muriel continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

sabato 10 Aprile 2021.

Milan, Saelemaekers torna in attacco. Juve, Demiral affianca De Ligt in difesa. Lazio, Caicedo con Immobile

Inter con il rientro di Brozovic e la conferma di Eriksen a centrocampo. Tra i bianconeri Dybala può partire dal 1′. Atalanta, tutto ok per Muriel



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA