Zhang torna a Milano. Vertice per rilancio, budget e rinnovi: inizia la fase 2 del club

Zhang torna a Milano. Vertice per rilancio, budget e rinnovi: inizia la fase 2 del club Il presidente dovrà fare 14 giorni di quarantena. Dopo il prestito-ponte, cambierà il socio di minoranza. Da stabilire le linee guida per il futuro, ma presto arriverà un nuovo contratto per Lautaro e Bastoni continua a leggere su La […]

La Redazione24

,

sabato 10 Aprile 2021.

Zhang torna a Milano. Vertice per rilancio, budget e rinnovi: inizia la fase 2 del club

Il presidente dovrà fare 14 giorni di quarantena. Dopo il prestito-ponte, cambierà il socio di minoranza. Da stabilire le linee guida per il futuro, ma presto arriverà un nuovo contratto per Lautaro e Bastoni



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA