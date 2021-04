Assolo di Mayoral: la Roma vince prima dell’Ajax, il Bologna spreca e va k.o.

domenica 11 Aprile 2021.

Assolo di Mayoral: la Roma vince prima dell’Ajax, il Bologna spreca e va k.o.

Gli emiliani dominano il primo tempo ma non sfruttano le occasioni. Per i giallorossi, con la testa all’Europa League, decide il gol dello spagnolo al 44’. Pastore in campo dopo 9 mesi e mezzo



