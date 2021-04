LIVE Verona-Lazio 0-0: biancocelesti con Immobile-Caicedo. Juric con Lasagna

LIVE Verona-Lazio 0-0: biancocelesti con Immobile-Caicedo. Juric con Lasagna Senza Inzaghi, in isolamento per coronavirus , in panchina c’è il vice Farris. L’Hellas con Zaccagni e Barak dietro a Kevin punta centrale continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

domenica 11 Aprile 2021.

Senza Inzaghi, in isolamento per coronavirus , in panchina c’è il vice Farris. L’Hellas con Zaccagni e Barak dietro a Kevin punta centrale



