La Redazione24

domenica 11 Aprile 2021.

Mihajlovic: “Non meritavamo di perdere. Saputo? Non so quando e se arriva”

L’amarezza del tecnico del Bologna: “Creiamo, giochiamo e spendiamo tanto, non posso dire nulla ai ragazzi. Centravanti? Ne parlerò col presidente”



