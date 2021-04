Hakimi e gli altri: terzini o attaccanti? La “dura” vita degli esterni Inter

lunedì 12 Aprile 2021.

Conte chiede ai laterali di stare in linea con i difensori in fase di non possesso e di aggredire dopo il recupero palla. Da area ad area, volate di 70 metri che hanno già prodotto 12 gol e 9 assist



