Vacanze estive a Melissa: niente tassa di soggiorno anche per 2021 per incentivare gli arrivi

Lo rende noto il Sindaco del Comune di Melissa, Raffaele Falbo

La Redazione

Melissa,

lunedì 12 Aprile 2021.

Beach summer umbrella

Anche per il 2021 è sospesa la tassa di soggiorno nel comune di Melissa. Una scelta che si è resa necessaria per sostenere il settore turistico in crisi e per attirare l’attenzione sulla nostra comunità. I servizi e le attività legate alla tassa di soggiorno saranno garantiti. Rispetto alle difficoltà prodotte dalla pandemia è poca cosa per i tanti operati del settore ma i questo momento i comuni sono in forte difficoltà e devo fare comunque i conti con i bilanci e il rispetto del pareggio nella contabilità interna è fondamentale per la tenuta dei conti dell’ente.

