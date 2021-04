Bonucci torna negativo al Covid: ecco quando rientra in gruppo

Bonucci torna negativo al Covid: ecco quando rientra in gruppo Il contagio del veterano bianconero era stato annunciato il 1° aprile al ritorno dalla Nazionale. Già guarito anche Demiral, per Pirlo dunque resta fuori per virus solo Bernardeschi continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

martedì 13 Aprile 2021.

