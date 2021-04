Guarda i colpi di Jannik nel successo (6-3 6-4) su Ramos-Vinolas

La Redazione24

martedì 13 Aprile 2021.

Il primo degli 8 italiani in gara a superare il turno d’esordio al Masters 1000 di Montecarlo è Jannik Sinner che ha superato per 6-3 6-4 lo spagnolo Albert Ramos-Vinolas. Per il giovane altoatesino si tratta del primo match vinto su terra rossa dal Roland Garros dello scorso settembre quando, grazie al successo su Alexander Zverev, si spinse fino ai quarti di finale persi poi contro Rafael Nadal



