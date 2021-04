Il Porto punge con Taremi, ma è tardi. Chelsea battuto e qualificato

Il Porto punge con Taremi, ma è tardi. Chelsea battuto e qualificato Finisce 1-0 in trasferta per i Dragoes, che però vengono eliminati dopo il 2-0 subito all'andata. Gli inglesi tornano in semifinale dopo sette anni, adesso se la vedranno con la vincente di Liverpool-Real Madrid

La Redazione24

,

mercoledì 14 Aprile 2021.

