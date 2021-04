Juve, nuovo look a centrocampo: Locatelli in regia, sogno Aouar, poi…

mercoledì 14 Aprile 2021.

Juve, nuovo look a centrocampo: Locatelli in regia, sogno Aouar, poi…

Il giocatore del Sassuolo potrebbe essere il primo nome per rinforzare un reparto che non ha convinto. In uscita Rabiot e Ramsey: i parametri zero sono così convenienti?



