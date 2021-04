L’età d’oro del tennis italiano: dietro Sinner & co. c’è una macchina da soldi

L’età d’oro del tennis italiano: dietro Sinner & co. c’è una macchina da soldi Nell’ultimo ventennio il fatturato della Fit si è quintuplicato. E con l’organizzazione delle Atp Finals si avvicinerà a quello della Federcalcio. Risorse utili per l’attività sportiva e per la promozione continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

mercoledì 14 Aprile 2021.

L’età d’oro del tennis italiano: dietro Sinner & co. c’è una macchina da soldi

Nell’ultimo ventennio il fatturato della Fit si è quintuplicato. E con l’organizzazione delle Atp Finals si avvicinerà a quello della Federcalcio. Risorse utili per l’attività sportiva e per la promozione



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA