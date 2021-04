Sconfitti e contenti: il Psg perde col Bayern ma vola in semifinale

La Redazione24

,

mercoledì 14 Aprile 2021.

I tedeschi vincono 1-0 al Parco dei Principi ma non basta per ribaltare il 3-2 francese dell’andata



