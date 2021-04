Taremi, un gol pazzesco! Guarda gli highlights di Chelsea-Porto

La Redazione24

,

mercoledì 14 Aprile 2021.

Il Porto vince per 1-0 la gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League, ma viene eliminato in virtù del 2-0 dell’andata. Decide il gol di Taremi in rovesciata al 94′. Guarda gli highlights



