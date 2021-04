Crotone. Incidente stradale sulla SS 106 a passo vecchio: auto finisce in un canale, 2 feriti

Sul posto Vigili del Fuoco, la Polizia stradale ed i Carabinieri per i rilievi del caso

Comunicato dei Vigili del Fuoco

Crotone,

giovedì 15 Aprile 2021.

Questa mattina intorno alle 11:30 una chiamata allertava la sala operativa dei vigili del fuoco del Comando Provinciale di Crotone per un incidente stradale sulla statale 106 in prossimità della zona commerciale Parco dei Fiori Passovecchio.

All’arrivo repentino sul posto della squadra dei vigili del fuoco, la situazione si presentava critica, vi era coinvolta una sola autovettura un Fiat panda uscita fuori strada, in un canalone di scolo, con all’interno due persone incastrate.

I vigili del fuoco con l’ausilio anche di scale, vista la posizione dell’autovettura in nel canalone, hanno estratto due persone, un 50enne e il papà di 87enne entrambi residenti a Crotone, consegnandoli alle cure del 118 che li trasportavano in ospedale.

Sul posto anche la polizia stradale ed i carabinieri per i rilievi del caso.

