Muore il Dirigente scolastico prof. Giovanfrancesco Sculco, figlio illustre di Cirò

I funerali si svolgeranno stamane all’aperto presso il cimitero di Cirò alle ore 10:00

LaRedazione

Cirò,

giovedì 15 Aprile 2021.

Ad accoglierlo parenti e amici tra cui la miracolata di Serra San Bruno Rita Tassone. Due comunità in lutto- Cirò perde uno dei suoi figli illustri, un uomo dalla cultura immensa, si è spento a Bastia Umbra(Perugia), a soli 68 anni, il preside Giovanfrancesco Sculco: “Una vita dedicata alla scuola e ai giovani”. “

Un uomo molto sensibile, che ha avuto sempre a cuore la scuola, dagli allievi ai docenti fino al personale di segreteria. Sono le parole del Sindaco di Bastia Umbra Paola Lungarotti che ha voluto ricordare Giovanfrancesco Sculco, dirigente dal 2009 della direzione didattica “Don Bosco” di Bastia, morto poche ore fa dopo aver contratto il Covid-19.

Era andato in pensione un anno fa. ”Sempre disponibile a lavorare per un obiettivo comune – aggiunge la Lungarotti – una persona conosciuta e stimata da tutta la comunità”. Anche l’assessore alla scuola Daniela Brunelli ha voluto sottolineare i tanti pregi di Giovanfrancesco Sculco. ” Gianni, come lo chiamavamo tutti, ha lottato con la forza che lo ha contraddistinto per tutta la vita. Oltre alla sua grande professionalità c’era un lato umano che andava oltre ogni barriera, ogni limite.

Una vita dedicata alla scuola, dando tanto alla nostra città. I suoi insegnanti lo ricordano con grande affetto e stima: il suo coraggio rimarrà da esempio per la nostra città”. Fratello del presidente del consiglio Comunale Mario Sculco a cui vanno le condoglianze di tutti i cirotani che in queste ore gli stanno manifestando vicinanza attraverso i social per il dolore che ha colpito la famiglia Sculco.

E’ stato un uomo di grande spessore culturale, cieco dalla nascita, molto legato alla sua famiglia che veniva a trovare durante le vacanze estive, era gentile, rispettoso, i suoi discorsi perle di saggezza e di cultura. Di lui rimarranno i suoi preziosi insegnamenti, la sua generosa amicizia la sua grande conoscenza ed umanità per cui si è speso per tutta la sua vita.

© RIPRODUZIONE RISERVATA