giovedì 15 Aprile 2021.

Roma-Ajax, delirio a Trigoria: i tifosi caricano la squadra con cori e fumogeni

In vista del ritorno dei quarti di Europa League contro l’Ajax, i tifosi della Roma hanno voluto far sentire l’appoggio alla squadra all’uscita del pullman da Trigoria: cori e fumogeni per caricare i giocatori



