Scompare Nicodemo Tridico, ex presidente dell’Associazione Pensionati Anziani di Cirò Marina

E’ morto a 80 anni, ennesima vittima del Covid a Cirò Marina

Oscare Grisolia

Cirò Marina,

giovedì 15 Aprile 2021.

Il sig. Tridico portato via anche lui dal Covid19 il mese scorso, era ricoverato presso l’ospedale di Crotone, ma nonostante le cure non ce l’ha fatta. E in occasione del trigesimo della scomparsa del Sig. Nicodemo Tridico, ex presidente dell’associazione Anziani e Pensionati di Cirò Marina e fratello del giovane Cataldo Tridico deceduto in occasione dell’affondamento della nave Lince, deceduto nel mese scorso, è stato ricordato dal figlio, Appuntato Scelto appartenente al Corpo della Guardia di Finanza. Ne ha voluto ricordare la memoria in ricordo della sua importante azione propositiva che ha favorito la fondazione dell’associazione, prodigandosi e mantenendo viva la memoria del tragico evento legato alla nave Lince e a tutta la sua opera di costruzione dell’Associazione stessa. Si sono uniti nel commosso ricordo tutti i soci e componenti dell’Associazione, unitamente al presidente e ai suoi familiari.

© RIPRODUZIONE RISERVATA