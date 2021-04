Calcio, Femminile Serie C: Crotone vs Chieti 0-2

Termina con un’altra sconfitta la gara della Femminile che al Baffa di Cotronei cede al Chieti per due reti a zero

Crotone,

venerdì 16 Aprile 2021.

CROTONE: Zangari; Cardamone, Torano, Chiellini (37’st Reinoso), Vetere, Sacco, Moscatello, Sesti (24’st Rania), Sondore (13’st Cardone), Vona, Lovecchio. A disp: Esposito, Calautti, Forciniti, Papaleo, Stranieri, Vrenna Gio. . All. De Miglio

CHIETI: Falcocchia, Camillo, Ferrazza, Benedetti, Vukcevic, Cutillo, Galluccio (34’st Di Lodovico), Di Camillo, Gangemi (17’st Colavolpe), Carnevale (13’st Stivaletta), Esposito. A disp: Seravalli, De Vincentis, Di Sebastiano, Venditti, Dintino, Romeo. All. Di Camillo

Arbitro: D’Andria di Nocera Inferiore

Reti: 23’pt Di Camillo, 47’st Vukcevic

Termina con un’altra sconfitta la gara della Femminile che al Baffa di Cotronei cede al Chieti per due reti a zero. Le rossoblù reggono bene le avversarie ma vanno sotto al 23’ quando Di Camillo trova il vantaggio per le abruzzesi. Nella ripresa provano a reagire le squalette ma non trovano la via del pari e nel finale le ospiti raddoppiano con Vukcevic. Il Crotone resta inchiodato all’ultimo posto in classifica con un solo punto.

