Continuano i controlli della Polizia Amministrativa, multe nei locali di Crotone

Crotone,

venerdì 16 Aprile 2021.

Nella giornata del 14 aprile 2021 personale della Divisione P.A.S.I. – Squadra Amministrativa ha effettuato in Crotone e provincia, diversi controlli presso alcune attività in ambito focus ‘ndrangheta unitamente a personale del Reparto Prevenzione Crimine di Cosenza. Nello specifico sono state controllate differenti attività di cui alcune sono state sanzionate, altre invece non hanno presentato irregolarità.

Tra quelle sanzionate figura un’attività di somministrazione di alimenti e bevande avente sede a Crotone. In avvio di attività si riscontrava la presenza di n. 4 avventori all’interno del locale tutti intenti alla consumazione di alimenti e bevande in violazione quindi, alle limitazioni imposte dal D.P.C.M. del 2 marzo 2021. In relazione a quanto accertato il personale operante procedeva a sanzionare i 4 avventori ed il titolare dell’attività per aver consentito la consumazione all’interno dell’esercizio commerciale in argomento (per 400,00 cadauno totale 2.000,00 euro) e contestualmente ad impartire la sospensione immediata dell’attività per giorni 5. Successivamente, medesimo personale ha proceduto ad interessare il Prefetto di Crotone per la conseguente irrogazione della sanzione accessoria della chiusura da gg. 5 a gg. 30;

Inoltre, a seguito del controllo esperito in data 13.04.2021 nei confronti di un circolo ricreativo ubicato a Crotone lo stesso personale ha proceduto a sanzionare 10 soggetti presenti all’interno della citata associazione all’atto dell’accesso ispettivo per le segnalate violazioni alle normative COVID – 19 (pmr € 400,00 cadauno per un totale di € 4.000,00).

