L’Atm dell’ufficio postale di Melissa ancora fuori uso, disservizi ai cittadini

Lo rende noto il Raffaele Falbo Sindaco di Melissa

La Redazione

Melissa,

venerdì 16 Aprile 2021.

Atm Melissa a distanza di due mesi ancora fuori uso. Diventa veramente incompressibile come a dista di due mesi l”Atm (bancomat) dell’ufficio postale di Melissa sia ancora fuori uso. A seguito delle segnalazioni che sono state fatte all’amministrazione Comunale di Melissa, che da subito si è messa in contatto con i dirigenti di poste italiane provinciali e nazionali ad oggi nessuna risposta.

Le uniche notizie che arrivano solo semplicemente quelle che il problema è attenzionato. Non è più possibile attendere, l’ufficio postale di Melissa è fondamentale per la comunità trattandosi dell’unico ufficio del comune capoluogo che offre servizi importantissimi per le quotidiani esigenze di tutte le famiglie. Molti sono i cittadini che si servono dei servizi offerti da poste italiane.

Per queste ragioni in un periodo dove ci viene chiesto di stare il più possibile fermi nelle nostre case , nelle nostre comunità non dare un servizio così importante non è tollerabile. Non è assolutamente concepibile che una struttura organizzativa come poste italiane per sistemare un Atm impeighi mesi , quando in pochi giorni si potrebbe montare e rimontare magari una un nuovo sistema di eregozione di banconote. Nelle prossime ore continueremo con i nostri solleciti alle direzioni provinciale e nazionali con auspicio di avere notizie rassicuranti altrimenti saremo costretti ad intervenire tramite la prefettura e con iniziative eclatanti che proveranno a dimostrare la disattenzione della dirigenza di poste italiane nei confronti di una relata che hanno molto bisogno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA