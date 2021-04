L’ex ingegnere di Massa: “Arrivò in Ferrari pensando di battere Schumi”

venerdì 16 Aprile 2021.

L’ex ingegnere di Massa: “Arrivò in Ferrari pensando di battere Schumi”

Rob Smedley ha lavorato in Ferrari dal 2004 al 2013, e al podcast della F1 ha svelato un retroscena sul brasiliano: “Si presentò dicendo che avrebbe eguagliato Schumi, ne rimase convinto fino a quando gli dissi che non era così e che avrebbe dovuto lavorare con i piedi per terra”



