Roma, a Manchester non sarai sola: tutta l’Italia in campo con te Grinta, determinazione e spirito di gruppo hanno consentito ai giallorossi di centrare il traguardo delle semifinali di Europa League. La squadra non sarà sola contro i Red Devils continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

venerdì 16 Aprile 2021.

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA