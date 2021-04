Torre Melissa: “Voglia di Vincere Sportello amico autismo” ricorda l’isolamento vissuto dalle famiglie speciali

In occasione del 2 aprile, Giornata Mondiale sull’Autismo, l’Associazione Voglia di Vincere Sportello amico autismo, ha voluto ricordare il grave isolamento vissuto da parte di tutte le famiglie speciali, in questo periodo di covid 19

Melissa,

venerdì 16 Aprile 2021.

I disagi sono incomprensibili per chi non li vive, ci sono mamme che devono diventare per necessità gli insegnanti, i terapisti dei propri figli, una situazione già difficile prima di questa pandemia, adesso resa grave, insostenibile per molte famiglie dove l’autismo si presenta in forma pesante. Nessun tipo di iniziative a sostegno delle famiglie speciali è stata realizzata da parte delle Istituzioni, la vergogna delle vergogne, forse si aspettano gesti folli di disperazione per intervenire ,che non sempre bastano. L’isolamento ci avvolge, ci soffoca, ci distrugge e lo Stato sta a guardare impassibile, apatico, la disperazione delle famiglie, senza preoccupazione, senza poter dare gli strumenti per potersi rialzare. L’ associazione Voglia di Vincere riesce in solitudine a manifestare grazie all’ aiuto e solidarietà dell’amministrazione comunale di Torre Melissa il suo grido all’ attenzione verso una disabilità grave, accendendo di blu il monumento della bellissima Madonna degli Abissi, già una volta illuminata di rosso per rappresentare gli Special Olympics

un’associazione sportiva internazionale che punta all’ inclusione attraverso lo sport di ragazzi con disabilità intellettive. Con questo gesto si è voluto dare un messaggio di speranza di non abbandono, di voglia di cominciare con presupposti positivi nonostante tutto. Hanno partecipato a questa manifestazione soltanto la presidente Strancia Sabrina dell’ associazione Voglia di vincere Sportello amico autismo, con la sua famiglia, in conseguenza del decreto che considerava giorno 2 aprile la Calabria zona rossa ,facendo recitare ai suoi due bambini pe smorzare questa situazione difficile di inerzia delle poesie sull’ autismo, la manifestazione è terminata con un lancio di palloncini blu come augurio di positività, coraggio, voglia di costruire un mondo con colori caldi di emozioni che solo l’ anima può dare . Voglia di vincere continua a sostenere le famiglie fornendo loro supporto, offrendo sostegno e aiuto, a loro e ai loro ragazzi, cercando continuamente di creare opportunità rafforzando la rete di collaborazione con le istituzioni coinvolte e con tutte le terze parti che possono contribuire a garantire diritti ed un futuro a tutte le persone con autismo. Continuiamo a credere fortemente che creare cultura dell’Autismo passi attraverso la sua consapevolezza.

Chi desidera aiutarci può donare il cinque per mille nella propia dichiarazione dei redditi al 91054080790 Associazione Voglia di Vincere ,ve ne saranno grati tutte le famiglie speciali.

