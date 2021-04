Blackout a Imola: il guaio alla fibra ottica che ha fatto impazzire team e tv

Blackout a Imola: il guaio alla fibra ottica che ha fatto impazzire team e tv Un guasto locale ha mandato in tilt le comunicazioni nel paddock di Imola durante il GP del Mondiale di F1 2021. Le conseguenze sono state piuttosto serie: niente riprese on board e nessuna indicazione tra box e piloti, come dimostra […]

La Redazione24

,

sabato 17 Aprile 2021.

Blackout a Imola: il guaio alla fibra ottica che ha fatto impazzire team e tv

Un guasto locale ha mandato in tilt le comunicazioni nel paddock di Imola durante il GP del Mondiale di F1 2021. Le conseguenze sono state piuttosto serie: niente riprese on board e nessuna indicazione tra box e piloti, come dimostra l’incidente tra Perez e Ocon



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA