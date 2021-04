Conte: “Le critiche? Il problema sono io, ma non tocchino l’Inter”

Conte: “Le critiche? Il problema sono io, ma non tocchino l’Inter” Il tecnico super carico in vista del Napoli: “Sappiamo quanti sacrifici abbiamo fatto per arrivare in alto, manca qualche step per il sogno” continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

sabato 17 Aprile 2021.

Il tecnico super carico in vista del Napoli: “Sappiamo quanti sacrifici abbiamo fatto per arrivare in alto, manca qualche step per il sogno”



