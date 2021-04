Crotone-Udinese 1-2, non basta Simy. De Paul, doppietta e rosso

Crotone-Udinese 1-2, non basta Simy. De Paul, doppietta e rosso Diciassettesimo gol stagionale per il nigeriano, il capitano bianconero a segno al 41’ e al 74’ regala il successo alla squadra di Gotti e poi è espulso al 90’ per un fallo su Molina continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

sabato 17 Aprile 2021.

Crotone-Udinese 1-2, non basta Simy. De Paul, doppietta e rosso

Diciassettesimo gol stagionale per il nigeriano, il capitano bianconero a segno al 41’ e al 74’ regala il successo alla squadra di Gotti e poi è espulso al 90’ per un fallo su Molina



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA