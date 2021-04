Fermato furgone con mezza tonnellata di “bianchetto”, sequestrato dalla Guardia costiera e Polizia stradale

Comunicato della Capitaneria di Porto

Crotone,

sabato 17 Aprile 2021.

Nella serata dell’altro ieri gli uomini della Capitaneria di porto di Crotone, congiuntamente al personale della Polizia Stradale, nel corso di una operazione mirata sulla filiera della pesca, hanno sequestrato quasi mezza tonnellata di prodotto ittico sottomisura illecitamente pescato e diretto ai mercati siciliani.

Il prodotto rivenuto, circa 500 kg di novellame di sarda, la famosa “nannata” o “bianchetto”, è stato scoperto all’interno di un furgone fermato dalle Forze di Polizia in località ”Passovecchio” nel comune di Crotone.

Settanta cassette di piccolissimi esemplari di sardina privi, ovviamente, di qualsivoglia documentazione che ne attestasse la provenienza e la tracciabilità.

Com’ è noto, la pesca, la detenzione e il trasporto di tale specie allo stato giovanile è vietata dalla normativa comunitaria e nazionale proprio perché fortemente impattante sull’ecosistema marino e sulla risorsa ittica. La pesca di questi esemplari, infatti, avviene prima del raggiungimento della maturità utile per la riproduzione comportando un impoverimento della risorsa con inevitabili ripercussioni sul futuro del nostro mare.

Ai due trasportatori siciliani è stato sequestrato il mezzo ed è stata elevata una sanzione amministrativa di 25 mila euro, per la detenzione e il trasporto del prodotto vietato, alla quale si sono aggiunte le sanzioni per la violazione delle norme anti-covid.

L’operazione di polizia, l’ennesima per il novellame di sarda, è stata condotta nell’ambito di un’intensa attività d’indagine nella provincia di Crotone, finalizzata alla verifica del rispetto della normativa in materia di cattura, produzione, trasporto e commercializzazione dei prodotti della pesca lungo tutta la filiera ittica.

Il prodotto sequestrato, anche in considerazione delle condizioni in cui veniva trasportato, è stato dichiarato non edibile dai veterinari dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone e, pertanto, avviato a distruzione.

I controlli, congiuntamente con le Forze di Polizia, proseguiranno sia in mare che a terra, a salvaguardia dell’ambiente e della salute del consumatore.

