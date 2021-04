Juve, con Morata c’è Dybala. Inter, Darmian a sinistra. Sassuolo senza Locatelli

Juve, con Morata c’è Dybala. Inter, Darmian a sinistra. Sassuolo senza Locatelli Infortunio al flessore per Ronaldo che salterà la sfida con l’Atalanta. Bianconeri in difesa con la coppia DeLigt-Chiellini, Dea con Pessina e Malinovskyi. De Zerbi ritrova Berardi ma non Caputo continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

sabato 17 Aprile 2021.

Infortunio al flessore per Ronaldo che salterà la sfida con l’Atalanta. Bianconeri in difesa con la coppia DeLigt-Chiellini, Dea con Pessina e Malinovskyi. De Zerbi ritrova Berardi ma non Caputo



