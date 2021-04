LIVE GP Portogallo: in Moto2, Lowes cade ma parte 1°

sabato 17 Aprile 2021.

Cancellato il giro da pole di Bagnaia, che consegna la prima posizione a Quartararo. Chiudono la prima fila Rins e Zarco. Marc Marquez è 6°, dietro a Morbidelli. Nella classe di mezzo Lowes fa il miglior tempo e cade a pochi secondi dalla fine. In Moto3 pole position per Andrea Migno



