sabato 17 Aprile 2021.

Pole di Quartararo, Bagnaia gelato: da 1° a 11°. Marquez 6°, Rossi 17°

Il francese della Yamaha in qualifica precede Rins e Zarco, dopo che all’italiano della Ducati viene cancellato il miglior tempo per mancato rispetto delle bandiere gialle. Marc in seconda fila dopo essere passato dalla Q1, 5° Morbidelli, 8° Marini



