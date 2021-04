Quartararo: “Mi spiace per Bagnaia, era un tempo inavvicinabile”

sabato 17 Aprile 2021.

Fabio Quartararo e la pole con il tempo tolto a Bagnaia: “Contento della prestazione, peccato per Pecco”. Alex Rins: “Non so come sia andata, mi dicono che Bagnaia stesse volando”. Johann Zarco: “Le gomme funzionano, farò una bella gara”



