Scamacca a San Siro, il Milan fa l’esame al vice Ibra. Ecco come può arrivare Col Genoa lo svedese non ci sarà, ma i due bomber di 195 presto potrebbero essere compagni di club. E non li accomuna solo l’altezza… continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

sabato 17 Aprile 2021.

Col Genoa lo svedese non ci sarà, ma i due bomber di 195 presto potrebbero essere compagni di club. E non li accomuna solo l’altezza…



