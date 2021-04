Tornano i tifosi negli stadi e nei palazzetti. Ma solo nelle zone gialle

La Redazione24

,

sabato 17 Aprile 2021.

Tornano i tifosi negli stadi e nei palazzetti. Ma solo nelle zone gialle

Via libera dal primo maggio per mille persone negli impianti all’aperto, a partire dalla Serie A, e 500 in quelli al chiuso. In questo modo apriranno agli appassionati anche Internazionali d’Italia di tennis e SuperFinals di volley



