Com'è andata quest'anno senza CR7? Male. E con Morata-Dybala insieme… Pirlo non ha mai vinto in campionato senza Ronaldo: tre volte, sempre 1-1. Tocca allo spagnolo e all'argentino: pochi e non esaltanti spezzoni insieme quest'anno, ma erano già stati compagni

La Redazione24

,

domenica 18 Aprile 2021.

Pirlo non ha mai vinto in campionato senza Ronaldo: tre volte, sempre 1-1. Tocca allo spagnolo e all’argentino: pochi e non esaltanti spezzoni insieme quest’anno, ma erano già stati compagni



