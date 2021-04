Pirlo non molla: “K.o. per un episodio sfavorevole ma restano 7 gare. E su CR7…”

Pirlo non molla: “K.o. per un episodio sfavorevole ma restano 7 gare. E su CR7…” L’analisi del tecnico bianconero: “Ronaldo era impossibilitato a giocare. Ha avuto qualche problema in settimana, come anche Chiesa e Danilo” continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

domenica 18 Aprile 2021.

Pirlo non molla: “K.o. per un episodio sfavorevole ma restano 7 gare. E su CR7…”

L’analisi del tecnico bianconero: “Ronaldo era impossibilitato a giocare. Ha avuto qualche problema in settimana, come anche Chiesa e Danilo”



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA