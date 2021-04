Conte: “Orgoglioso dei miei. Mercato? Non so cosa accadrà…”

Conte: “Orgoglioso dei miei. Mercato? Non so cosa accadrà…” L’allenatore dell’Inter dopo l’1-1 di Napoli: “Inutile parlare di acquisti, di certo sono felice di questi ragazzi”. Applausi per Eriksen: “Ha capito il calcio italiano, ma può dare di più” continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

lunedì 19 Aprile 2021.

Conte: “Orgoglioso dei miei. Mercato? Non so cosa accadrà…”

L’allenatore dell’Inter dopo l’1-1 di Napoli: “Inutile parlare di acquisti, di certo sono felice di questi ragazzi”. Applausi per Eriksen: “Ha capito il calcio italiano, ma può dare di più”



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA